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Общество

Нижегородское Минимущества сможет возобновить снос строений лодочной станции "Турист"

25 марта 2024 17:34  [112] Общество

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области вправе возобновить мероприятия по принудительному демонтажу строений лодочной станции "Турист" после решения арбитражного суда региона. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно информации, в марте 2024 года суд рассмотрел исковое заявление А.В.М.С. "Турист", в котором ассоциация просила признать действия министерства по демонтажу строений незаконными.

Однако суд отказал ассоциации в иске, ссылаясь на отсутствие со стороны министерства нарушений каких-либо прав и законных интересов ассоциации, так как последняя законных прав на занимаемый участок не имеет.

Кроме того, апелляционная инстанция поддержала отмену обеспечительных мер, которые ранее были приняты по ходатайству  А.В.М.С. "Турист".

Таким образом, суд вынес решение, по которому возможно возобновление мероприятий по принудительному демонтажу строений лодочной станции.

По информации нижегородского Минимущества, на сегодняшний день с территории вывезено примерно 270 лодок, более 40 строений, один большой дом. 

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил жалобу нижегородского Мингосимущества об отмене запрета на снос сооружений лодочной станции "Турист".

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Теги:
Имущество Суд
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