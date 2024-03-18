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Общество

Жильцам аварийного дома по переулку Вахитова предлагают варианты расселения

25 марта 2024 18:09  [64] Общество

Представители администрации Нижегородского района продолжают встречаться с жителями, чтобы решить вопрос с переездом из аварийного дома в переулке Вахитова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

После обрушения нежилой части аварийного дома жильцам 6 жилых помещений было повторно предложено переехать в маневренный фонд, однако они отказались.

Согласно информации, по решению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева жителям дома №7 в переулке Вахитова будет предложено: 4 собственникам квартир возместить аренду жилья на время изъятия помещений из собственности, затем, после принятия постановления об изъятии недвижимости, заключить соглашения о выплате возмещения за изымаемые помещения. 

Другие 2 квартиры граждане занимают на условиях договора социального найма, им будет предложено новое муниципальное жильё в построенных в прошлом году домах.

Как сообщалось ранее, жильцы дома в переулке Вахитова отказались от переезда в маневренный фонд.

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Теги:
Ветхий фонд ЖКХ
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