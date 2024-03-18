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Общество

Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" организовал в ИТ-Академии обучение по олимпиадному программированию

25 марта 2024 19:06  [119] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Обучение в бесплатной "НЕЙМАРК.ИТ-Академии" по олимпиадному программированию проходит в Нижегородской области с 24 по 31 марта 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

К участию в конкурсном отборе на образовательную программу приглашались участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2023-2024 годов, обучающиеся 7-10-х классов. В результате отбора резидентами академии стали 60 школьников из девяти регионов ПФО. Основная задача ИТ-Академии – подготовка ребят к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по программированию, а также в олимпиадах из перечня Российского союза олимпиад школьников.

В рамках ИТ-Академии учащиеся будут заниматься олимпиадным программированием, решать задачи, совершенствовать мастерство для соревнований и тренировок, а также развивать "мягкие" навыки на дополнительных занятиях. Программа будет завершена контестом – соревнованием по спортивному программированию, где все участники смогут проверить и применить свои умения на практике.

"Быстро приспосабливаться к изменяющимся технологиям важно, но основные принципы, которые приносит практика спортивного программирования, остаются актуальными как никогда. Эти знания полезны и пригодятся школьникам в различных областях. Участие в олимпиадах по программированию поможет подготовиться к поступлению в университет и в последующем, при построении успешной ИТ-карьеры. Такие проекты ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", как ИТ-Академия, открывают новые возможности для молодежи, дают стимул развивать свои навыки и стремиться к успеху", – отметил советник губернатора Нижегородской области, директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников.

Обучением детей в рамках "ИТ-Академии "НЕЙМАРК" занимаются эксперты и педагоги, участвующие или принимавшие участие в прошлом в соревнованиях по олимпиадному программированию и работающие в ведущих ИТ-компаниях и вузах. В их числе – доцент Мордовского госуниверситета Наталья Плотникова, старший преподаватель Курского госуниверситета Елена Ураева, студенты нижегородских вузов, преподаватели кружков по олимпиадному программированию для школьников и студентов. Научный руководитель ИТ-Академии – ведущий инженер Huawei, член центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по информатике, действующий тренер по олимпиадному программированию, серебряный призер ICPС-2011 Алексей Шмелев.

"ИТ-Академия поможет подготовить ребят к олимпиадам по программированию. Мы в "Веге" уделяем много внимания подготовке ко Всероссийской олимпиаде школьников, и эта программа как раз для тех, кому необходимо подтянуть практические и теоретические знания по этому предмету. Уверены, что участие даст мощный толчок ребятам и мы увидим их в скором времени среди финалистов различных олимпиад и конкурсов", — считает директор регионального центра развития талантов "Вега" Ирина Зиновьева.

Программа разработана по инициативе правительства Нижегородской области, реализуется региональным центром выявления, поддержки и развития талантов "Вега" совместно с ИТ-кампусом "НЕЙМАРК".

Ранее сообщалось, что министерство строительства региона выдало разрешение на строительство III очереди межвузовского IТ-кампуса "Неймарк" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

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Теги:
IT-кампус "Неймарк"
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