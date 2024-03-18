Депутаты Гордумы поддержали внесение изменений в Устав Нижнего Новгорода Общество

25 марта состоялась постоянная комиссия по местному самоуправлению городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Ольги Балакиной.

В ходе заседания постоянная комиссия поддержала внесение изменений в Устав города Нижнего Новгорода. Проведение данной процедуры обусловлено необходимостью приведения нормативной базы муниципалитета в соответствие с федеральным законодательством.

Первую статью Устава предлагается дополнить указанием на то, что Нижний Новгород является "Городом трудовой доблести", данный статус городу присвоил Президент РФ Указом № 444 от 2 июля 2020 года "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Кроме того, изменения в Устав определяют полномочия городской Думы, главы Нижнего Новгорода, администрации города и городской контрольно-счетной палаты в сфере международных и внешнеэкономических связей, а также разграничивают полномочия городской Думы и администрации Нижнего Новгорода относительно вопроса управления земельными ресурсами города. Предполагается, что городская Дума будет устанавливать порядок определения платы за использование гражданами земельных участков для возведения гаражей, а администрация города будет утверждать схемы размещения таких некапитальных сооружений и стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи мест их проживания.

В рамках работы по признанию граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилфонда, предоставляемых по договорам социального найма, освобождения от внесения платы за пользование жилыми помещениями к полномочиям городской Думы предложено отнести: установление порядка освобождения малоимущих от платы за наем, коэффициентов к величине прожиточного минимума, к сумме величин прожиточных минимумов семьи с целью определения минимального размера ее дохода.

Администрация города в свою очередь будет заниматься остальными процедурными вопросами, связанными с принятием граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилфонда, с оформлением освобождения малоимущих граждан от платы за наем и проверкой достоверности предоставляемых ими сведений.

Новый проект решения Думы касается более десятка различных направлений.

Кроме того, депутаты рассмотрели изменения в положение о присвоении звания "Почетный ветеран Нижнего Новгорода" и утвердили план по проведению уличных и дворовых мероприятий на территории города в весенне-летний период.

По итогам рассмотрения вопросов члены комиссии приняли информацию к сведению.