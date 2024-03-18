Гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Чугунов

Гостиничный комплекс "Н2O" планируется построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте мэрии города.

Комплекс построят в границах улиц Родионова, Казанского съезда, Лысогорской и полуострова Печерские пески.

Проект планировки подготовили специалисты ООО "Фалькон" по заказу ООО "К2".

Гостиничный комплекс рассчитан на 300 номеров, он сможет вмещать 770 гостей. Комплекс будет включать в себя два отеля высотой в два и шесть этажей, а также четыре гостиничных корпуса высотой от двух до пяти этажей. Общая площадь зданий составит 41450 кв. метров.

Около гостиничного комплекса обустроят открытую парковку на 204 машины.

Проект планировки и межевания участка под строительство комплекса сейчас проходит процедуру общественных обсуждений, которые продлятся до 1 апреля.

Посмотреть экспозиции и высказать свои пожелания и замечания можно в рабочие дни во всех зданиях районных администраций Нижнего Новгорода. Кроме того, свои пожелания нижегородцы могут направлять на электронную почту: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.

Напомним, четырехзвездочная гостиница на 200 мест и комплекс терм появятся в экопарке на Гребном канале.