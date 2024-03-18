Гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде

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Гостиничный комплекс "Н2O" планируется построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте мэрии города.
Комплекс построят в границах улиц Родионова, Казанского съезда, Лысогорской и полуострова Печерские пески.Проект планировки подготовили специалисты ООО "Фалькон" по заказу ООО "К2".
Гостиничный комплекс рассчитан на 300 номеров, он сможет вмещать 770 гостей. Комплекс будет включать в себя два отеля высотой в два и шесть этажей, а также четыре гостиничных корпуса высотой от двух до пяти этажей. Общая площадь зданий составит 41450 кв. метров.
Около гостиничного комплекса обустроят открытую парковку на 204 машины.
Проект планировки и межевания участка под строительство комплекса сейчас проходит процедуру общественных обсуждений, которые продлятся до 1 апреля.Посмотреть экспозиции и высказать свои пожелания и замечания можно в рабочие дни во всех зданиях районных администраций Нижнего Новгорода. Кроме того, свои пожелания нижегородцы могут направлять на электронную почту: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.
Напомним, четырехзвездочная гостиница на 200 мест и комплекс терм появятся в экопарке на Гребном канале.
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