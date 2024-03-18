"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
26 марта 2024 11:42  [2] Почти 400 млн рублей направят на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода
25 марта 2024 11:35  [298] Корпуса обанкротившегося завода в Дзержинске выставили на торги
22 марта 2024 16:49  [456] Рост экономических показателей отмечен в Нижегородской области в 2023 году
22 марта 2024 13:47  [449] Нижегородская область планирует увеличить объем ввода жилья до 2,6 млн кв. метров
22 марта 2024 12:02  [434] "Газпром" и "Газпромнефть провели приемочные испытания на заводе РУМО в Нижнем Новгороде
22 марта 2024 10:38  [415] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги долю "Рождественских бань" в Сормове
21 марта 2024 11:46  [431] Дзержинский экотехнопарк введут в эксплуатацию в 2024 году
20 марта 2024 18:27  [494] Депутаты Гордумы обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода по доходам и расходам за два месяца 2024 года
20 марта 2024 15:10  [457] Доходы сводного бюджета Нижегородской области за 2023 год выросли почти на четверть
20 марта 2024 14:18  [491] Нижегородские предприятия приглашаются на день открытых дверей по программе "Лидеры производительности"
Экономика

Почти 400 млн рублей направят на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода

26 марта 2024 11:42  [2] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 400 млн рублей направят этим летом на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода. Об этом стало известно по итогам заседания бюджетного комитета нижегородского Заксобрания.

Согласно информации, 401 млн рублей выделяется для ремонта дорожного покрытия на улицах Пискунова, Грузинской, Малой Покровской и в переулке Чернопрудненском.

Кроме того, на поддержку транспортных предприятий региона в бюджете предлагается заложить 236 млн рублей.

Ассигнования дорожного фонда будут увеличены на 243 млн рублей за счет остатков средств дорожного фонда, сложившихся на 1 января 2024 года. Из них на проектирование, создание, внедрение и содержание интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Новгороде предлагается выделить 163 млн рублей, на проектирование и строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования местного значения в Сарове – 60 млн рублей, на капремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нижнего Новгорода – 19,6 млн рублей.

"Крупные средства в этот раз дополнительно направляем на капитальный ремонт дорог, в том числе, на центральных улицах Нижнего Новгорода. Ими ежедневно пользуется огромное количество автомобилистов, там проходит немало маршрутов общественного транспорта, и от качества покрытия напрямую зависит безопасность движения. Значительные средства направляются на расселение аварийного фонда, создание новой коммунальной инфраструктуры. Все это поможет городу развиваться. Приняты и дополнительные решения по объектам в округах региона. Например, в Сосновском, где я был недавно, будет проведен капитальный ремонт в культурном центре и ряд дополнительных работ на стадионе "Труд", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам председателя ЗСНО Евгения Люлина, в марте в бюджет региона будут заложены серьезные расходы на инфраструктуру, дорожную отрасль, расселение аварийных домов. 

"Не остается без внимания и социальная сфера – свыше 404 млн рублей будет направлено на развитие здравоохранения. В Нижегородской области планируется заключить контракты единого цикла по строительству в 2024-2025 годах новых зданий трех поликлиник. В Нижнем Новгороде планируется построить здание на 500 посещений в смену для взрослой городской поликлиники №30 Советского района и новое здание поликлиники на 500 посещений в смену для детской городской больницы №17 Сормовского района. В Городце будет построена детская поликлиника на 300 посещений в смену для Городецкой центральной районной больницы", - рассказал евгений Люлин.

Председатель комитета по бюджету и налогам ЗСНО Александр Шаронов отметил, что в бюджет региона поступили дополнительные налоговые доходы и поступления из федерального бюджета.

"Это тот ресурс, который мы направляем на решение важных социально значимых задач. Комитет рекомендует принять проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 28 марта", - сообщил Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода по доходам и расходам за два месяца 2024 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Дороги Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph