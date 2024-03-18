Почти 400 млн рублей направят на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 400 млн рублей направят этим летом на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода. Об этом стало известно по итогам заседания бюджетного комитета нижегородского Заксобрания.

Согласно информации, 401 млн рублей выделяется для ремонта дорожного покрытия на улицах Пискунова, Грузинской, Малой Покровской и в переулке Чернопрудненском.

Кроме того, на поддержку транспортных предприятий региона в бюджете предлагается заложить 236 млн рублей.

Ассигнования дорожного фонда будут увеличены на 243 млн рублей за счет остатков средств дорожного фонда, сложившихся на 1 января 2024 года. Из них на проектирование, создание, внедрение и содержание интеллектуальных транспортных систем в Нижнем Новгороде предлагается выделить 163 млн рублей, на проектирование и строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования местного значения в Сарове – 60 млн рублей, на капремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нижнего Новгорода – 19,6 млн рублей.

"Крупные средства в этот раз дополнительно направляем на капитальный ремонт дорог, в том числе, на центральных улицах Нижнего Новгорода. Ими ежедневно пользуется огромное количество автомобилистов, там проходит немало маршрутов общественного транспорта, и от качества покрытия напрямую зависит безопасность движения. Значительные средства направляются на расселение аварийного фонда, создание новой коммунальной инфраструктуры. Все это поможет городу развиваться. Приняты и дополнительные решения по объектам в округах региона. Например, в Сосновском, где я был недавно, будет проведен капитальный ремонт в культурном центре и ряд дополнительных работ на стадионе "Труд", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам председателя ЗСНО Евгения Люлина, в марте в бюджет региона будут заложены серьезные расходы на инфраструктуру, дорожную отрасль, расселение аварийных домов.

"Не остается без внимания и социальная сфера – свыше 404 млн рублей будет направлено на развитие здравоохранения. В Нижегородской области планируется заключить контракты единого цикла по строительству в 2024-2025 годах новых зданий трех поликлиник. В Нижнем Новгороде планируется построить здание на 500 посещений в смену для взрослой городской поликлиники №30 Советского района и новое здание поликлиники на 500 посещений в смену для детской городской больницы №17 Сормовского района. В Городце будет построена детская поликлиника на 300 посещений в смену для Городецкой центральной районной больницы", - рассказал евгений Люлин.

Председатель комитета по бюджету и налогам ЗСНО Александр Шаронов отметил, что в бюджет региона поступили дополнительные налоговые доходы и поступления из федерального бюджета.

"Это тот ресурс, который мы направляем на решение важных социально значимых задач. Комитет рекомендует принять проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 28 марта", - сообщил Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы обсудили исполнение бюджета Нижнего Новгорода по доходам и расходам за два месяца 2024 года.