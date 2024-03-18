Более 400 сообщений о пьяных за рулём поступило от нижегородцев за 2 месяца Общество

По итогам двух месяцев 2024 года в ГИБДД Нижегородской области от граждан поступило 404 сообщения о пьяных водителях. После проверки информации, в 89 случаях факт алкогольного опьянения подтвердился. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Сообщить о нетрезвых водителях может каждый участник дорожного движения, позвонив на горячую линию 112. Такая информация помогает предотвратить автоаварии, виновниками которых могут стать граждане, севшие за руль пьяными. Нужно сообщить номер автомобиля предполагаемого нарушителя и место, где он замечен. С помощью специальной программы сотрудник диспетчерской службы управления ГИБДД оперативно устанавливает личность водителя и передаёт информацию о нём на ближайший пост ДПС.

Как сообщалось ранее, за весь 2023 год в Госавтоинспекцию Нижегородской области от граждан поступило 3257 сообщений о пьяных водителях. После проверки информации сотрудниками ДПС в 741 случае факт алкогольного опьянения подтвердился.

Напомним, в апреле 2023 года правительство Нижегородской области утвердило стимулирующие выплаты для бдительных нижегородцев, которые сообщают в ГИБДД о нетрезвых водителях на дорогах. Постановление вступило в силу с 1 мая. Так, если факт управления автомобилем пьяным водителем будет подтверждён, сообщивший о нём может получить вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за вознаграждением за информацию о пьяных водителях до сих пор обращаются единицы. Отказавшиеся от выплаты поясняют свои действия активной социальной позицией.