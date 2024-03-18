Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2024 14:10  [85] Семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС
26 марта 2024 13:54  [89] Более 400 сообщений о пьяных за рулём поступило от нижегородцев за 2 месяца
26 марта 2024 13:43  [97] Евгений Люлин предложил возродить целевой набор учителей в вузах Нижегородской области
26 марта 2024 13:15  [141] Неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы
26 марта 2024 12:58  [164] Более 50% жителей домов на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде договорились с застройщиком
26 марта 2024 12:46  [130] Мать и двух детей ищут судебные приставы в Нижегородской области
26 марта 2024 12:29  [92] Суммарный коэффициент рождаемости в России упал до 1,41
26 марта 2024 12:20  [144] Заявление о приёме детей в первый класс уже можно заполнить на "Госуслугах"
26 марта 2024 11:55  [156] Единый день оказания бесплатной юрпомощи пройдет в Нижегородской области
26 марта 2024 11:27  [141] Ежедневный поезд между Нижним Новгородом и Ижевском запустят с 28 марта
Общество

Более 400 сообщений о пьяных за рулём поступило от нижегородцев за 2 месяца

26 марта 2024 13:54  [89] Общество
По итогам двух месяцев 2024 года в ГИБДД Нижегородской области от граждан поступило 404 сообщения о пьяных водителях. После проверки информации, в 89 случаях факт алкогольного опьянения подтвердился. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщить о нетрезвых водителях может каждый участник дорожного движения, позвонив на горячую линию 112. Такая информация помогает предотвратить автоаварии, виновниками которых могут стать граждане, севшие за руль пьяными.

Нужно сообщить номер автомобиля предполагаемого нарушителя и место, где он замечен. С помощью специальной программы сотрудник диспетчерской службы управления ГИБДД оперативно устанавливает личность водителя и передаёт информацию о нём на ближайший пост ДПС.

Как сообщалось ранее, за весь 2023 год в Госавтоинспекцию Нижегородской области от граждан поступило 3257 сообщений о пьяных водителях. После проверки информации сотрудниками ДПС в 741 случае факт алкогольного опьянения подтвердился.

Напомним, в апреле 2023 года правительство Нижегородской области утвердило стимулирующие выплаты для бдительных нижегородцев, которые сообщают в ГИБДД о нетрезвых водителях на дорогах. Постановление вступило в силу с 1 мая. Так, если факт управления автомобилем пьяным водителем будет подтверждён, сообщивший о нём может получить вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

Стоит отметить, что за вознаграждением за информацию о пьяных водителях до сих пор обращаются единицы. Отказавшиеся от выплаты поясняют свои действия активной социальной позицией.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ПДД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph