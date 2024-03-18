Более 400 сообщений о пьяных за рулём поступило от нижегородцев за 2 месяца

Как сообщалось ранее, за весь 2023 год в Госавтоинспекцию Нижегородской области от граждан поступило 3257 сообщений о пьяных водителях. После проверки информации сотрудниками ДПС в 741 случае факт алкогольного опьянения подтвердился.
Напомним, в апреле 2023 года правительство Нижегородской области утвердило стимулирующие выплаты для бдительных нижегородцев, которые сообщают в ГИБДД о нетрезвых водителях на дорогах. Постановление вступило в силу с 1 мая. Так, если факт управления автомобилем пьяным водителем будет подтверждён, сообщивший о нём может получить вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.
Стоит отметить, что за вознаграждением за информацию о пьяных водителях до сих пор обращаются единицы. Отказавшиеся от выплаты поясняют свои действия активной социальной позицией.
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