Семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подготовка к комплексному благоустройству по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды» национального проекта "Жилье и городская среда" продолжается в Сормовском районе .

Как сообщает администрация Сормовского района, в этом году в районе планируется благоустроить семь территорий. Подрядные организации для четырех объектов уже известны, по трем ведется процедура согласования документации. Работы пройдут в весенне-летний сезон.

Так, на бульваре Победы отремонтируют дорожное покрытие площадью более 8 тысяч кв м, на площади более 450 кв м положат резиновое покрытие, кроме того установят малые архитектурные формы, обустроят детскую площадку и высадят более 100 зеленых насаждений. Также в планах разместить на бульваре фонтан.

Помимо этого, подрядчики приведут в порядок сквер Николая Жаркова, сквер Дружбы по ул. Исполкома и сквер Валерия Иконникова. На перечисленных территориях проведут ремонт дорог, постелют резиновое и уложат асфальтобетонное покрытия, установят новые малые архитектурные формы, детские игровые элементы, высадят зеленые насаждения, обустроят газоны и цветники, а также создадут сети наружного освещения.

Напомним, что голосование за благоустройство общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2025 году проходит на сайте до 30 апреля.

Также напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде по программе ФКГС планировалось благоустроить 29 пространств. Позднее в план были включены работы в Лопатинском овраге. При этом Благовещенскую площадь могут исключить из плана благоустройства на 2024 год.