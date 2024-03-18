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ИТ-кампус "НЕЙМАРК" определил ТОП-3 востребованных специальностей по информбезопасности

26 марта 2024 14:44  [94]

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Межвузовский ИТ-кампус мирового уровня "НЕЙМАРК" и компания Angara Security провели опрос среди студентов федеральных и региональных вузов профильных факультетов на предмет информационной безопасности.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, опрос проводился с целью выяснить, какие направления подготовки будут актуальны для будущих специалистов, какие ресурсы и форматы обучения востребованы среди студентов, а также их карьерные ожидания.

Согласно данным опроса в тройку самых востребованных специальностей вошли аналитик по информационной безопасности и специалист по киберкриминалистике. За них отдали свои голоса 67% и 64% опрошенных соответственно. 62% респондентов выделили специальность инженера по сетевой безопасности.

Кроме того, опрос коснулся практических навыков и информации, которыми пользуются студенты профильных специальностей. В своих ответах респонденты проявили интерес к практико-ориентированному обучению. Например, на вопрос, какой информации не хватает для глубокого изучения выбранной специальности, 37% студентов ответили, что им необходим доступ к учебным платформам, на которых воссоздается инфраструктура информационной безопасности клиентов. Около 30% респондентов выразили желание чаще принимать участие в соревнованиях CTF.

Среди практических навыков 50% опрошенных отметили нехватку практики по анализу защищенности веб-приложений и мобильных приложений. 44% не хватает навыков цифровой криминалистики. Развитие навыков работы с сетевыми протоколами и устройствами, с коммерческими системами защиты информации и недостаток компетенций в сфере криптографии назвали 43%, 41% и 37% соответственно.

Опрос также показал, в каких компаниях сфере информационной безопасности хотели бы начать карьеру студенты.

Одним из самых популярных ответов стал вариант "работа на стороне вендора в сфере ИБ-решений" Так ответили 32% опрошенных. На втором и третьем местах - "работа в компании-интеграторе" - 19% и "работа в службе информационной безопасности компании-клиента" - 18,5% респондентов.

Напомним, проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", который утвержден президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Ранее сообщалось, что министерство строительства региона выдало разрешение на строительство III очереди межвузовского IТ-кампуса "Неймарк" на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

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Теги:
IT-кампус "Неймарк" Опрос Студенты
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