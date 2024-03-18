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Общество

Нижегородцев предупредили об опасности выхода на лёд

26 марта 2024 15:04  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники городского управление ГОЧС предупреждают нижегородцев об опасности выхода на лед.

По словам директора городского управления ГОЧС Михаила Баранова, легкомысленное поведение людей становится одной из самых частых причин трагедий на водоемах.

Он также напомнил о необходимости соблюдения правил и мер личной безопасности.

Чтобы уменьшить вероятность разлома льда и попадания в холодную воду, строго запрещается:

- выходить в весенний период на отдаленные водоемы;
- переплавляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;
- собираться на мостах плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них.

Помимо этого, городское управление ГОЧС обращается к нижегородцам. Если вы стали очевидцами несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, за помощью необходимо обратиться  по телефонным номерам 101, 112, 268-11-00.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин подписал распоряжение об организации противопаводковых мероприятий в регионе в 2024 году.

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Теги:
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