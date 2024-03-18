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Общество

"Поезд здоровья" будет работать в Советском районе до 29 марта

26 марта 2024 16:31  [105] Общество

Мобильный комплекс "Поезд здоровья" прибыл в Советский район Нижнего Новгорода. Об этом проинформировали в районной администрации.

Приём пациентов ведётся с 9:00 до 16:00 на территории управления соцзащиты населения по адресу: ул. Вячеслава Шишкова, 2/2 в порядке живой очереди. "Поезд здоровья" пробудет здесь до 29 марта включительно.

Нижегородцы старше 18 лет могут прийти на приём к профильным специалистам: кардиологу, гинекологу, эндокринологу, терапевту, онкологу и неврологу. На базе поезда можно пройти маммографию, флюорографию, ЭКГ, УЗИ, а также сдать анализы крови.

Пациентам при себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

Для повышения качества оказания медицинской помощи медики НОКБ им. Семашко сотрудничают с коллегами из других медучреждений. 

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поезда здоровья
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