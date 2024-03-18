Геомагнитная обстановка на Земле успокоится 28–29 марта Общество

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Геомагнитная обстановка на Земле успокоится через два-три дня, то есть примерно 28–29 марта. Об этом со ссылкой на данные Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает телеканал "360".

Напомним, что мощная вспышка на Солнце произошла утром 23 марта. Уже к вечеру воскресенья солнечная плазма достигла Земли, и началась магнитная буря уровня G4. Постепенно магнитное поле выброса поменяло направление, и геомагнитное воздействие на Землю снизилось.

"Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели, 28–29 марта, если на Солнце не произойдёт новых событий в геоэффективной зоне", — предупредили учёные.

Ранее отмечалось, что сила бури, накрывшей Землю накануне, почти равна максимальной. Более сильный магнитный шторм, уровня 5 из 5, наблюдался последний раз почти 20 лет назад - 11 сентября в 2005 года.