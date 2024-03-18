Нижегородцы смогут увидеть иммерсивный музыкальный спектакль-импровизацию Культура и отдых

Иммерсивный музыкальный спектакль-импровизацию представят в Нижнем Новгороде.

Как сообщили организаторы, нижегородцы смогут посмотреть в театре кукол в начале апреля шоу "Лучший город Земли" от Фонда Нонны Гришаевой.

Отмечается, что данная постановка - это проект-победитель Второго конкурса-2023 Президентского фонда культурных инициатив.

В Нижнем Новгороде покажут 2 спектакля, кроме того, проведут 3 уникальных мастер-класса по музыкальной импровизации для молодых исполнителей.

Помимо областного центра, постановку также покажут в Москве и Казани.

Примечательно, что драматург Яна Стародуб-Афанасьева для каждого из трех городов написала свой сценарий.

Сюжетная завязка постановки в Нижнем Новгороде такова: "По случайному стечению обстоятельств, в Нижний Новгород вместо Нижнего Тагила приезжает съемочная группа, чтобы провести в прямом эфире популярное телевизионное шоу "Лучший город Земли", представляющее собой презентацию города в наилучшем свете. У съемочной группы к эфиру из Нижнего Тагила готово всё. Однако за 10 минут до эфира выясняется, что в зрительном зале – именно нижегородцы. Ситуация безвыходная… Но съемочная группа вместе с талантливыми зрителями и живым оркестром креативно и с юмором выйдут из самых невероятных ситуаций и докажут всем, что Нижний Новгород – поистине ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ".

По итогам показа каждого спектакля будет создана песня, написанная на глазах и при участии зрителей, в том числе молодых музыкантов и вокалистов, обученных и отобранных на мастер-классах.

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Ранее сообщалось, что постановка нижегородского театра оперы и балета получила международную премию BraVo.