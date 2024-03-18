Нижегородка впервые стала трёхкратной чемпионкой России по настольному теннису Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородка Элизабет Абраамян впервые в истории настольного тенниса текущего столетия стала трёхкратной чемпионкой России на главных национальных соревнованиях по настольному теннису.

Как сообщает департамент по физической культуре и спорту администрации Нижнего Новгорода, на соревнованиях, которые прошли в Санкт–Петербурге, нижегородские спортсмены удостоились 11 наград: из них пять - в командных соревнованиях, четыре медали - в парных разрядах и две - в личных соревнованиях.

Третий раз подряд чемпионкой России стала Элизабет Абраамян. В финале она обыграла Марию Тайлакову из Самарской области со счётом 4:3. В общей сложности на чемпионате Элизабет Абрамян завоевала четыре медали: "золото" - в личном зачете, "серебро" - в женском парном разряде и в командных соревнованиях, "бронза" - в смешанном парном разряде.

Помимо этого, нижегородка Влада Воронина стала бронзовым призером в одиночном разряде и в смешанном парном разряде. Дарья Чернова завоевала "бронзу" в женском парном разряде.

Напомним, на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо нижегородцы завоевали серебро и бронзу.

Ранее сообщалось, что нижегородка стала бронзовым призером на Международном шахматном турнире в Минске.

Также сообщалось, что нижегородские метатели заняли призовые месте на турнире легкоатлетов в Сочи.

Кроме того, сообщалось, что юные нижегородские каратисты завоевали медали "Открытого Кубка Сэйкен".