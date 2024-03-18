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Общество

Евгений Люлин встретился с журналистами в день 30-летия Законодательного собрания Нижегородской области

27 марта 2024 14:15  [102] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с журналистами в день 30-летия Законодательного собрания Нижегородской области. Именно в этот день, 27 марта 1994 года прошли выборы первого созыва регионального парламента.

Встреча с представителями нижегородских СМИ прошла в неформальной обстановке, за чашкой чая. В мероприятии также приняли участие еще два экс-председателя Заксобрания региона: Дмитрий Бедняков и Анатолий Козерадский.

По словам Евгения Люлина, его встречи с бывшими коллегами по ЗСНО проходят на регулярной основе. Как отметил действующий спикер, иногда во время таких встреч бывшие председатели Заксобрания спорят по какому-либо актуальному вопросу повестки. "Взгляды у нас порой разные, не всегда совпадают", - отметил Люлин.

Отвечая на вопрос о наиболее запоминающихся законах, которые за 30 лет были приняты в ЗСНО, Евгений Люлин выделил ряд законов о промышленной политике, принятых в конце 90-х - начале 2000-х годов. Также он напомнил и о принятом около 20 лет назад региональном законе о доплатах семье, которая берет на воспитание ребенка из детского дома. 

"Разбираться в законодательных вопросах, в том числе в экономике, легче с позиции опыта. Хотя принятие решения не всегда идентично твоему опыту, знаниям, философии. Могу сказать, что мне, как председателю, со временем работать легче не становится, потому что в конечном счете именно руководитель несет ответственность за то или иное принятое решение". - поделился Евгений Люлин.

По словам Анатолия Козерадского, в его бытность председателем регионального парламента дискуссии о законопроектах были достаточно острыми.

"Вспоминаю, как мне, на правах председателя, уже во время заседания Заксобрания, приходилось снимать тот или иной вопрос. Чтобы потом его снова прорабатывать на комитетах. Считаю, что сегодня депутатам работать проще и тяжелее одновременно. Проще потому, что федеральное законодательство сейчас выстроено четко, и отступить от него невозможно. А в наше время федеральных законов почти не было, мы обсуждали те вопросы, которые не были нигде прописаны", - рассказал Анатолий Козерадский.

Дмитрий Бедняков отметил, что жаркие дискуссии о наиболее острых социальных вопросах продолжаются и в нынешнем созыве Заксобрания. Он привел в пример заседания фракции, на которых порой у депутатов бывают прямо противоположные взгляды на тот или иной проект закона. 

Говоря о предстоящих через два года выборах в новый состав Заксобрания, Евгений Люлин выразил мнение, что никаких принципиальных изменений в составе парламента быть не должно.

"Уверен, что придут наиболее активные представители промышленности, бизнеса, медицины, культуры, образования. В ЗСНО должно быть представлено максимальное количество разных сфер. Вместе с губернатором мы в настоящее время работаем над формированием кадрового резерва. Также хотелось бы видеть в парламенте больше женщин", - резюмировал председатель Заксобрания.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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