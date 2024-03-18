Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2024 16:13  [86] Парковку запретят в районе дома №4 на Окском съезде
27 марта 2024 15:21  [131] Нижегородская область стала центром по сбору гумпомощи участникам СВО
27 марта 2024 15:02  [121] Приложение Mir Pay удалили из каталога Google Play
27 марта 2024 14:53  [126] ЛУКОЙЛ поддерживает дошкольные учреждения
27 марта 2024 14:31  [132] Депутаты утвердили корректировку бюджета города на 2024 год
27 марта 2024 14:15  [152] Евгений Люлин встретился с журналистами в день 30-летия Законодательного собрания Нижегородской области
27 марта 2024 13:58  [133] Владимир Путин призвал улучшить качество преподавания математики в школах
27 марта 2024 12:51  [209] Всероссийская акция для школьников "Семейные традиции" стартует в конце марта
27 марта 2024 12:28  [159] Нижегородская поликлиника №35 открылась после капитального ремонта
27 марта 2024 11:56  [187] Чат-бот поможет нижегородцам записаться на прием в МФЦ Нижегородской области
Общество

Нижегородская область стала центром по сбору гумпомощи участникам СВО

27 марта 2024 15:21  [131] Общество

Фото: Дом народного единства

Еще одна автоколонна с гуманитарным грузом отправилась в зону СВО из Нижегородской области. Как сообщает Дом народного единства, гуманитарный конвой сформировали Дом народного единства и некоммерческая организация "Духовное наследие", которая объединяет россиян из разных регионов.

Сопровождают груз военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко и представители "Федерации Союза Казаков".

Согласно информации, Нижегородская область стала центром по сбору помощи для ДНР и ЛНР. Полезный груз доставляют сюда из разных регионов страны, в том числе из Татарстана, Оренбургской области, Москвы, Санкт-Петербурга.

Сначала груз проходит сортировку по машинам, потом его отправляют мирным жителям освобожденных территорий и бойцам.

Автоколонну одновременно формировали на Бору и в Кстове. Гуманитарная помощь включает в себя медикаменты, теплые вещи, технические устройства, печи, кровати, медицинские столы, тактические бинокли, бытовую технику, динамическую защиту для тяжелой техники, "шумогасители" для оружия, квадрокоптеры и важную духовную поддержку для бойцов — иконы. Общий вес — 50 тонн.

Отмечается, что это 36 гуманитарный конвой. Перед отправкой в зону СВО участники гуманитарного конвоя, по традиции, приняли участие в православном богослужении.

Гуманитарная поддержка российских военных, которые несут службу в зоне спецоперации, осуществляется постоянно. По словам руководителя Дома народного единства Романа Кошелева, в ближайшие дни будет доставлена еще одна крупная партия гумпомощи, сформированная по заявкам командиров воинских частей, в которых служат нижегородцы.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания отправят снаряжение для бойцов в зоне СВО

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь СВО
Поделиться:
Новости по теме
25 марта 2024 16:21  [413] Депутаты Заксобрания отправят снаряжение для бойцов в зоне СВО
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph