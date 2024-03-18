Нижегородская область стала центром по сбору гумпомощи участникам СВО Общество

Фото: Дом народного единства

Еще одна автоколонна с гуманитарным грузом отправилась в зону СВО из Нижегородской области. Как сообщает Дом народного единства, гуманитарный конвой сформировали Дом народного единства и некоммерческая организация "Духовное наследие", которая объединяет россиян из разных регионов.

Сопровождают груз военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко и представители "Федерации Союза Казаков".

Согласно информации, Нижегородская область стала центром по сбору помощи для ДНР и ЛНР. Полезный груз доставляют сюда из разных регионов страны, в том числе из Татарстана, Оренбургской области, Москвы, Санкт-Петербурга.

Сначала груз проходит сортировку по машинам, потом его отправляют мирным жителям освобожденных территорий и бойцам.

Автоколонну одновременно формировали на Бору и в Кстове. Гуманитарная помощь включает в себя медикаменты, теплые вещи, технические устройства, печи, кровати, медицинские столы, тактические бинокли, бытовую технику, динамическую защиту для тяжелой техники, "шумогасители" для оружия, квадрокоптеры и важную духовную поддержку для бойцов — иконы. Общий вес — 50 тонн.

Отмечается, что это 36 гуманитарный конвой. Перед отправкой в зону СВО участники гуманитарного конвоя, по традиции, приняли участие в православном богослужении.

Гуманитарная поддержка российских военных, которые несут службу в зоне спецоперации, осуществляется постоянно. По словам руководителя Дома народного единства Романа Кошелева, в ближайшие дни будет доставлена еще одна крупная партия гумпомощи, сформированная по заявкам командиров воинских частей, в которых служат нижегородцы.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания отправят снаряжение для бойцов в зоне СВО