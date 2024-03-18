Депутаты Заксобрания отправят снаряжение для бойцов в зоне СВО

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Очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО отправили депутаты Заксобрания Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, помощь направлена в подшефные военные части Донецка и Мининского батальона.
На этот раз в комплектацию груза вошло технологическое оборудование для связи. По словам депутата, руководителя аппарата ЗС НО Максима Реброва, оно должно помочь бойцам выполнять боевые задачи и оставаться незамеченными для противника.
"Стараемся помогать адресно, доставляя всё необходимое, иногда даже конкретным людям", - сообщил Максим Ребров.
Напомним, очередная партия гуманитарной помощи из Нижегородской области доставлена в зону СВО.
Также ранее сообщалось, что три автомобиля с гумпомощью отправлены из Нижегородской области в зону СВО.
Кроме того сообщалось, что бойцов СВО освободили от уплаты процентов на время кредитных каникул.
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