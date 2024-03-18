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Общество

Депутаты Заксобрания отправят снаряжение для бойцов в зоне СВО

25 марта 2024 16:21  [124] Общество

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

Очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО отправили депутаты Заксобрания Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, помощь направлена в подшефные военные части Донецка и Мининского батальона.

На этот раз в комплектацию груза вошло технологическое оборудование для связи. По словам депутата, руководителя аппарата ЗС НО Максима Реброва, оно должно помочь бойцам выполнять боевые задачи и оставаться незамеченными для противника.

"Стараемся помогать адресно, доставляя всё необходимое, иногда даже конкретным людям", - сообщил Максим Ребров.

Напомним, очередная партия гуманитарной помощи из Нижегородской области доставлена в зону СВО.

Также ранее сообщалось, что три автомобиля с гумпомощью отправлены из Нижегородской области в зону СВО.

Кроме того сообщалось, что бойцов СВО освободили от уплаты процентов на время кредитных каникул.

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Теги:
гуманитарная помощь СВО
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