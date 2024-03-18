Нижегородская область победила среди постановок молодежных театров на "Театральном Приволжье" Культура и отдых

Фото: сайт фестиваля "Театральное Приволжье"

Нижегородская область одержала победу среди постановок молодежных театров на V окружном фестивале "Театральное Приволжье" в Ижевске 27 марта. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции с церемонии награждения победителей в соцсети "Вконтакте".

Нижегородцы, набрав 111 баллов, победили с молодежным спектаклем "Дракон". Постановку представила образцовая театрально - музыкальная студия "Маска", которая работает в Центре детского творчества Ленинского района Нижнего Новгорода.

Второе место с 85 баллами у Самарской области, которая представила спектакль "Алабим".

Что касается детских театров, то здесь победа досталась Пермскому краю, регион набрал 151 балл. Пермь представила детский спектакль "Крылья". Второе место заняла Республика Татарстан со спектаклем "Кечтук" ("Малявка"), который набрал 117 баллов.

"В этом году мы изменили форму поощрения для победителей фестиваля - это будет круиз на теплоходе по Волге. Театральные труппы-победители молодежных и детских театров смогут во время круиза посетить шесть городов и представить там эскизы своих будущих постановок", - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Круиз пройдет с 27 мая по 3 июня.

Напомним, нижегородцы победили в четырех номинациях V фестиваля "Театральное Приволжье".