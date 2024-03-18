Музей СВО открылся в Канавинском районе Нижнего Новгорода Культура и отдых

Музей СВО открылся в Канавинском районе Нижнего Новгорода Фото: Алексей Чугунов

Музей СВО открылся на улице Советской, 14 в Канавинском районе столицы Приволжья 21 марта. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

В церемонии открытия нового музея принимали участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, депутат Госдумы РФ Артем Кавинов и глава города Юрий Шалабаев.

Музей рассчитан, в первую очередь, для школьников, студентов и технической молодежи.

Здесь можно увидеть трофейное вооружение стран НАТО: например, шведский противотанковый гранатомет "АТ-4", сбитый польский разведовательный беспилотник "WB Electronics FlyEye", осколки ракеты РСЗО "Himars", противопехотные мины "Лепесток", а также ручные пулеметы Дегтярева и Калашникова, ПТРК "Корнет", миномет "Поднос" и другое.

Артем Кавинов признался, что более четырех месяцев провел на Донбассе, и каждый уголок этой экспозиции для него отзывается воспоминаниями.

По словам Юрия Шалабаева, музей СВО открылся по поручению президента РФ Владимира Путина, и он будет одним из крупнейших в России.

"В этом музее можно посмотреть и потрогать экспонаты, в том числе, привезенные из зоны СВО, а также с помощью шлемов виртуальной реальности можно увидеть города после бомбежек и отступления ВСУ и наоборот, посмотреть города после их восстановления россиянами",- рассказал Шалабаев.

Руководитель музея СВО Роман Савин добавил, что гостям музея предлагается пройти квест по результатам изучения экспозиции.

"Им нужно будет ответить на вопросы, за правильные ответы на которые они смогут получить призы", - сказал Савин.

Экскурсовод музея, участник СВО Филипп Мамаев подчеркнул, что экспозиция будет постоянно пополняться в дальнейшем.

Вход в музей будет бесплатным. Сейчас сюда можно попасть по предварительной записи.

Напомним, музей открылся в Северной башне кремля в Нижнем Новгороде после реставрации.