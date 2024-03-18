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Общество

Чем опасен алкоголизм

28 марта 2024 10:00  [121] Общество

Алкоголизм - это заболевание, поражающее человека медленно и незаметно для него и окружающих. Постепенно человек теряет контроль над своей жизнью, превращаясь в раба "зеленого змия". Происходит полная деградация личности больного, все его мысли направлены только на то, чтобы выпить спиртного. Чем раньше начать борьбу с пьянством, тем больше шансов на успех. О первых признаках алкоголизма, о том, как помочь близкому человеку, попавшему в беду, рассказал заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский

- Алексей Игоревич, каковы первые признаки алкоголизма?
- Симптомами алкоголизма являются:
* влечение к выпивке по поводу и без;
* первые признаки потери памяти;
* отсутствие тошноты и рвоты при токсическом отравлении алкоголем;
* стойкая и выраженная абстиненция (похмельный синдром);
* запои;
* невозможность контролировать потребление алкоголя.

Специалисты выделяют три стадии алкоголизма, а также продром – состояние, пограничное с пьянством. В таком состоянии человек регулярно потребляет спиртное, но пока это еще не стало системой и нормой его жизни. На этой стадии человек способен в любой момент отказаться от употребления алкоголя. Но если пьянство становится регулярным, алкоголизм переходит в хроническую стадию.

Первая стадия – у человека вырабатывается толерантность ко всем спиртным напиткам: для того чтобы наступило опьянение, ему приходится употребить большее количество спиртного. Появляется желание выпить одному, "к обеду" или в любое время. На следующий день наблюдается частичная потеря памяти.

Вторая стадия – толерантность в употреблении алкоголя повышается настолько, что доза выпитого вырастает вдвое. Контролировать потребление спиртного человек уже не в состоянии. По мере опьянения алкоголик теряет контроль над своими действиями. Он начинает производить такие действия, которые в трезвом виде он никогда бы не совершал.  

Третья стадия – запои и загулы продолжаются постоянно с небольшими перерывами. Алкоголик находится в состоянии опьянения большую часть времени, причем для опьянения ему нужно минимальное количество алкоголя. Запойный образ жизни приводит к серьезному распаду личности, алкоголик нуждается в лечении от алкогольного невроза или психоза, который иногда перетекает в "белую горячку" – состояние алкогольного сумасшествия. Кроме проблем с психикой, происходит общее нарушение жизнедеятельности всех систем организма. Появляются такие специфические болезни пьющего человека, как алкогольный гастрит поджелудочной железы, алкогольная нейропатия и энцефалопатия, алкогольный панкреатит и заболевания печени и желудка. В некоторых случаях эти болезни являются неизлечимыми.

- В чем коварство алкоголизма?
- Одним из основных признаков зарождающегося алкоголизма считается утрата контроля над количеством выпиваемого алкоголя. Случается так, что после выпитой накануне большой порции спиртного человек испытывает чувство сожаления об этом и осознает, что в следующий раз должен выпить меньше. Но коварство алкоголизма в том, что, начиная уже с первой стадии алкоголизма, человек не способен контролировать распитие спиртного. У него вырабатывается рефлекс, заставляющий его употреблять все большее количество спиртного.  

Потеря рвотного рефлекса, в отличие от утери контроля за потреблением спиртного, однозначно свидетельствует о том, что наступила первая стадия алкоголизма. 

Увеличение тяги к спиртному. Это явление знакомо каждому алкоголику на любой стадии заболевания. Многие люди употребляют спиртное время от времени, сначала по поводу, а потом и без него. Постепенно человек начинает приобретать все новых знакомых, но они все употребляют спиртное, с непьющими знакомыми становится как-то неинтересно. Перед совместной встречей и пьянкой на душе у алкоголика становится радостно, а дома у него всегда есть запас спиртного "для друзей". Своему поведению он находит массу оправданий: "пьянство снимает стресс", "жизнь становится веселей" и т.д. Незаметно для алкоголика его интересы сужаются до выпивки, а все остальное – семья и работа – его интересует все меньше и меньше.

- Как сформировать мотивацию к лечению от алкоголизма?
- Все знают, что уговорить начать лечение алкоголизма, человека больного алкогольной зависимостью, представляет собой очень большую сложность. Прежде всего, это связано с нарушением мыслительных процессов вследствие токсического поражения головного мозга алкоголем, что является одним из проявлений деградации личности. Как правило, мотивация на лечение алкоголизма начинается с обследования социальной среды, в которой проживает пациент, его характерологических особенностей, наличия объективных жалоб на здоровье, взаимоотношений в семье, с родителями, его окружения, выясняются его привычки и интересы, кроме алкоголя.  

На основании собранных фактов, врач психиатр-нарколог дает определенные рекомендации по мотивации на лечение алкоголизма, которые адаптированы под конкретного человека, то есть, мотивация на лечение алкоголизма будет подобрана индивидуально.  

Мотивацию на лечение алкоголизма можно попробовать провести и самостоятельно, без помощи врача. Для этого необходимо выполнение нескольких главных условий. Это:
1. Умение выставлять правильно приоритеты в беседе с больным.
2. Выставлять реально выполнимые угрозы и обязательно выполнять их. Поэтому следует сначала хорошо продумать, какие угрозы вы можете выполнить, а какие нет. Иногда следует разделить угрозы на несколько этапов. Выставлять их и выполнять, в этом случае, следует по мере их выставления, но выполнять обязательно.
3. Жалеть нужно человека, а не болезнь в человеке, поэтому условия должны быть жесткими и жалость необходимо использовать разумно. Очутившись в жестких условиях, человек начинает понимать безысходность ситуации, в которой он оказался, вследствие употребления алкоголя и соглашается на лечение алкоголизма.
4. Необходимо четкое понимание ситуации, осознание того, что человеку необходима специализированная помощь и следует четко определиться в своих конечных целях.

- Куда могут обратиться люди, страдающие алкоголизмом или их близкие желающие помочь?
- Обращаться за помощью можно в наш Нижегородский областной наркологический диспансер, расположенный в Нижнем Новгороде на ул. Ильинской, 78а. 

Ранее нижегородские врачи предупредили о вреде алкоголя.

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Теги:
Медицина и здоровье
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