Четыре проекта удостоены премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина Общество

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Дипломантами региональной премии в области объектов интеллектуальной собственности имени И.П. Кулибина стали четыре проекта. Как сообщает пресс-служба правительства региона, награждение лауреатов прошло в рамках совещания регионального Минпрома по итогам работы промышленности в 2023 году.

В конкурсе принимали участие изобретения, полезные модели, товарные знаки, которые охраняются действующими патентами и свидетельствами РФ, полученными в 2022 году.

Решение о награждении принимала экспертная комиссия, в состав которой вошли ученые ведущих производственных компаний и специализированных ведомств. Специалисты оценивали технический уровень разработок и их потенциал для будущего внедрения. Победа в конкурсе поможет лучшим нижегородским изобретателям и инновационно-ориентированным организациям получить признание и финансовую поддержку своих проектов.

Победителями премии "Кулибин" стали:

- в номинации "Лучшее изобретение года в Нижегородской области": патент "Система управления вооружением летательных аппаратов", патентообладатель АО НПП "Полет" (участник нацпроекта "Производительность труда"); патент "Полноприводный автомобиль повышенной проходимости с электрическим приводом колес", патентообладатель ООО "Сергеев Динамикс";

- в номинации "Лучшая полезная модель года в Нижегородской области": патент "Приводной механизм выдвижного блока низковольтного шкафа", патентообладатель ООО "ТСН-электро";

- в номинации "Лучший товарный знак года в Нижегородской области": товарный знак Sobol NN, правообладатель Горьковский автозавод.

Памятные медали, дипломы и премии в размере 100 тысяч рублей лауреатам вручил глава региона Глеб Никитин.

Отметим, что премия присуждается ежегодно с 2008 года. За это время нижегородцы подали более тысячи заявок. Основные участники конкурса – промышленные предприятия региона, осуществляющие исследования и разработки - их около 60 процентов, около 30 процентов – учреждения науки и образования и около 10 процентов - это изобретатели-физические лица.

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