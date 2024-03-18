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Нижегородские компании участвуют в международной выставке в Алма-Ате

28 марта 2024 11:25  [103] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре нижегородские компании на льготных условиях участвуют в международной выставке инструментов, оборудования и технологий Kaztoolexpo-2024. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, международный салон проходит в эти дни в Алма-Ате (Казахстан). 

Поддержку компаниям в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" оказывает Центр поддержки экспорта Нижегородской области (ЦПЭ НО)

Выставка в Алма-Ате собрала на своей площадке местных и международных поставщиков инструмента и оборудования. Нижегородскую область на представляют: ООО "Коваль" (производство ножей), ООО "Перфоком" (производство перфорированного металлического листа), АО "Электро Интел" (разработка и производство инверторных источников питания различного назначения), ООО Производственная компания "Градус" (производство тепловых пунктов, насосных станций, коллекторных модулей).

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области регулярно оказывает содействие нижегородским компаниям в участии в крупнейших международных мероприятиях. Для региональных компаний это хорошая возможность продемонстрировать свою продукцию зарубежным коллегам, расширить географию продаж и провести деловые переговоры с потенциальными партнерами.

Согласно сообщению, ЦПЭ НО взял на себя все расходы про разработке макета, по застройке и сопровождению коллективного стенда, а также оплатил аренду выставочных площадей и мебель. Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки ЦПЭ можно по телефону: +7 (831) 435-18-48.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия приглашаются для участия в международной выставке продуктов питания.

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Теги:
Выставка Льготы Нацпроект
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