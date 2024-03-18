Ледовую переправу через Суру закрыли в Нижегородской области Общество

Фото: сайт администрации Пильнинского района

Автомобильную ледовую переправу через Суру закрыли в Пильнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте администрации Пильнинского муниципального круга региона.

Ледовая переправа соединяет село Наваты Пильнинского района Нижегородской области с городом Шумерля Республики Чувашия.

"Движение людей и транспорта на этом участке прекращено в связи с уменьшением толщины льда", - пояснили в районной администрации.

На съездах к берегу установлены запрещающие знаки и заграждения.

Напомним, старый Борский мост в Нижегородской области закрыли на ремонт 26 марта.