Ледовую переправу через Суру закрыли в Нижегородской области

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Автомобильную ледовую переправу через Суру закрыли в Пильнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте администрации Пильнинского муниципального круга региона.
Ледовая переправа соединяет село Наваты Пильнинского района Нижегородской области с городом Шумерля Республики Чувашия.
"Движение людей и транспорта на этом участке прекращено в связи с уменьшением толщины льда", - пояснили в районной администрации.
На съездах к берегу установлены запрещающие знаки и заграждения.
Напомним, старый Борский мост в Нижегородской области закрыли на ремонт 26 марта.
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