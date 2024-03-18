Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2024 12:14  [68] Реконструкция трамвайных путей начнется на городском кольце в Нижнем Новгороде 3 апреля
28 марта 2024 11:49  [85] Нижегородские МФЦ помогут пенсионерам освоить компьютерную грамотность
28 марта 2024 11:32  [108] Соревнования по спортивной орнитологии пройдут в Нижегородской области
28 марта 2024 11:18  [113] Ледовую переправу через Суру закрыли в Нижегородской области
28 марта 2024 11:07  [142] Аэропорт Нижнего Новгорода с 31 марта перейдёт на весенне-летнее расписание
28 марта 2024 10:53  [120] Шесть нижегородских предприятий отметили знаками "За качество и конкурентоспособность"
28 марта 2024 10:11  [158] Четыре проекта удостоены премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина
28 марта 2024 10:00  [192] Чем опасен алкоголизм
28 марта 2024 09:38  [138] Качество уборки благоустроенных по нацпроекту территорий оценили в Приокском районе
28 марта 2024 09:23  [162] Свет и газ частично отключат в шести районах Нижнего Новгорода 28 марта
Общество

Ледовую переправу через Суру закрыли в Нижегородской области

28 марта 2024 11:18  [113] Общество

Фото: сайт администрации Пильнинского района

Автомобильную ледовую переправу через Суру закрыли в Пильнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте администрации Пильнинского муниципального круга региона.

Ледовая переправа соединяет село Наваты Пильнинского района Нижегородской области с городом Шумерля Республики Чувашия.

"Движение людей и транспорта на этом участке прекращено в связи с уменьшением толщины льда", - пояснили в районной администрации.

На съездах к берегу установлены запрещающие знаки и заграждения.

Напомним, старый Борский мост в Нижегородской области закрыли на ремонт 26 марта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ледовые переправы Пильнинский район
Поделиться:
Новости по теме
18 января 2024 11:21  [904] Две дополнительные пары электричек запустят на время ремонта Борского моста
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph