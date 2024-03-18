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Общество

Профобучение внедрили в шести коррекционных школах Нижегородской области

28 марта 2024 13:49  [36] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В шести коррекционных школах Нижегородской области ввели профессиональное обучение. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это стало возможным благодаря работе региона в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ). 

Профессиональная подготовка кадров будет вестись в Нижегородской областной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей и школе-интернате №95 в Нижнем Новгороде, Починковской коррекционной школе-интернате, Большекрутовской школе-интернате в Ковернинском округе, Золинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в Володарском округе и Новошинской специальной (коррекционной) школе в г.о. Навашинский.

Работа по подготовке кадров в коррекционных школах началась в 2022 году в рамках жизненной ситуации "Выбор образовательных и карьерных стратегий для детей с ОВЗ и инвалидностью".

По данным регионального штаба НСИ, в общей сложности до 2026 года лицензию на проведение профобучения получат еще 18 школ региона. Выпускники этих учебных заведений будут иметь документы о профессиональном образовании и смогут получить работу сразу после школы.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Чечерина, в прошлом году нижегородская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей получила лицензию на обучение детей двум профессиям: "Рабочий по профессиональной ручной уборке" и "Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов".

Кроме того, администрация школы запустило проект "Тренировочная квартира", благодаря которому дети с нарушениями зрения быстрее адаптируются к самостоятельной жизни и под присмотром педагогов приобретают навыки бытового самообслуживания.

К заседанию регионального штаба под председательством Андрея Чечерина присоединились министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, представители министерств здравоохранения, социальной политики, уполномоченные по правам человека и ребенка. Участники обсудили результаты текущей работы над различными жизненными ситуациями, но и планы по дальнейшему развитию Национальной социальной инициативы в регионе.

По словам сервисного уполномоченного Нижегородской области Екатерины Ширмановой, с 2021 года региона взял в работу 16 жизненных ситуаций по пяти направлениям: "Социальная защита", "Образование", "Здравоохранение", "Рынок труда и поддержка занятости" и "Молодежная политика".

В настоящий момент в работе находится 11 текущих ситуаций и три новых – "Планирование и рождение ребенка", "Повышение качества оказания гериатрической помощи населению" и "Трудоустройство выпускников коррекционных школ". Еще четыре новых ситуации, которые были предложены на заседании штаба, будут доработаны командой экспертов и также реализованы на практике.

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Теги:
Образование Школы
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