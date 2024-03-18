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Нижегородским участникам гуманитарных миссий на Донбасс компенсируют расходы на ГСМ

28 марта 2024 15:02  [77]

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Программу компенсации расходов на бензин для добровольцев, перемещающихся на личном транспорте по адресным социальным заявкам, а также для участников гуманитарных миссий на территорию ДНР и ЛНР запустили в Нижегородской области. Об этом сообщает АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Новую меру поддержки ввели при поддержке правительства региона.

"Во время совещаний активисты поднимали вопрос возмещения средств на заправку автомобилей. Ранее мы внедрили бесплатные транспортные "ДоброКарты", и теперь с уверенностью можно сказать, что в нашем регионе для добровольцев обеспечена комфортная и доступная логистика", - рассказала гендиректор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Для оплаты расходов на бензин добровольцам нужно заполнить заявку по электронной форме, где потребуется указать цель поездки, предполагаемую стоимость ГСМ и контактные данные. Оплатить топливо можно через сервис "Яндекс.Заправки". Для выбора доступны 9 500 заправок по всей России.

Руководители и активисты волонтерских организаций смогут воспользоваться мерой поддержки в конкурсном порядке. Среди обязательных показателей для отбора – количество часов добрых дел на платформе ДОБРО.РФ, активное использование сервисов платформы, а также информационная открытость.

Нижегородцы смогут узнать, как воспользоваться этой мерой поддержки по телефону 8 (800) 222 00 13, а также через личные сообщения в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в соцсети ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область отправила на Донбасс фуры с гуманитарным грузом весом порядка 70 тонн.

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Теги:
Добровольцы Льготы
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