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Общество

Петр Банников провел комиссию по ЧС в период половодья в Нижегородской области

28 марта 2024 15:43  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Петр Банников провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области. 

В заседании приняли участие начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, главы администраций органов местного самоуправления, представители министерств регионального правительства.

На комиссии были рассмотрены вопросы о готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья и организации подготовки объектов и населённых пунктов региона к весенне-летнему пожароопасному периоду.

Петр Банников обратил внимание на исполнение распоряжения регионального правительства от 6 марта "Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории Нижегородской области в 2024 году".

В частности, органам МСУ Нижегородской области поручено организовать постоянный контроль ледовой и паводковой обстановки, создать противопаводковые отряды с включением в их состав водооткачивающей техники, плавательных средств, а также аварийные и аварийно-восстановительные бригады организаций и учреждений.

"По уточненному прогнозу Нижегородского УГМС, на территории Нижегородской области в ходе весеннего половодья 2024 года существует риск подтоплений в 24 муниципальных образованиях. МЧС региона подготовили необходимую группировку сил и средств в количестве свыше 21 тысячи человек и более 4,5 тысячи единиц техники", - отметил в своем докладе заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области по гражданской обороне и защите населения Роман Низов.

Также замглавы региона обратил внимание на вопросы обеспечения безопасности нижегородцев.

"В современных геополитических условиях, при возрастающих рисках возникновения террористических актов и крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона приобретает все большее значение. Наша задача - не допустить дестабилизации обстановки в стране и обеспечить безопасность граждан", - подчеркнул в ходе заседания Петр Банников.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.

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Теги:
Паводок ЧС
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