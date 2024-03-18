План мероприятий сформирован по итогам заседания Общественного совета при ГУФССП по Нижегородской области

Заседание Общественного совета при ГУ ФССП России по Нижегородской области состоялось 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В заседании приняли участие заслуженный юрист РФ Василий Ольнев, директор Агентства по противодействию коррупции, организованной преступности и терроризму Александр Дубов, заместитель руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по общественным проектам и социальному сопровождению Михаил Питум, ветеран ФССП России Евгений Ребров, а также представители предпринимательского сообщества, духовенства и СМИ.
Председатель Общественного совета, майор Антон Берест отметил, что члены Общественного совета становятся активными участниками практически всех значимых мероприятий, проводимых ГУ ФССП, а их усилия и впредь будут направлены на повышение социальной ответственности и правовой культуры жителей региона.
Руководитель Главного управления – главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин и члены Общественного совета сформировали план совместных мероприятий. В ходе обсуждения был отмечен положительный опыт взаимодействия Общественного совета со службой судебных приставов.
Была достигнута договоренность о совместной выработке механизма конструктивного взаимодействия ГУ ФССП региона с Общественным советом по направлениям деятельности в целях повышения общественного контроля и значимости службы приставов в сознании общества.
Как и прежде, среди приоритетных направлений деятельности Общественного совета обозначены проведение совместных приемов граждан, оказание правовой помощи населению, патриотическое воспитание молодежи, а также обеспечение доступности и открытости Службы для общества.
Главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин в заключении поблагодарил всех членов Общественного совета за плодотворное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что итоги деятельности ФССП Нижегородской области за 2023 год подвели на заседании коллегии.
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