План мероприятий сформирован по итогам заседания Общественного совета при ГУФССП по Нижегородской области Общество

Заседание Общественного совета при ГУ ФССП России по Нижегородской области состоялось 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заседании приняли участие заслуженный юрист РФ Василий Ольнев, директор Агентства по противодействию коррупции, организованной преступности и терроризму Александр Дубов, заместитель руководителя филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по общественным проектам и социальному сопровождению Михаил Питум, ветеран ФССП России Евгений Ребров, а также представители предпринимательского сообщества, духовенства и СМИ.

Председатель Общественного совета, майор Антон Берест отметил, что члены Общественного совета становятся активными участниками практически всех значимых мероприятий, проводимых ГУ ФССП, а их усилия и впредь будут направлены на повышение социальной ответственности и правовой культуры жителей региона.

Руководитель Главного управления – главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин и члены Общественного совета сформировали план совместных мероприятий. В ходе обсуждения был отмечен положительный опыт взаимодействия Общественного совета со службой судебных приставов.

Была достигнута договоренность о совместной выработке механизма конструктивного взаимодействия ГУ ФССП региона с Общественным советом по направлениям деятельности в целях повышения общественного контроля и значимости службы приставов в сознании общества.

Как и прежде, среди приоритетных направлений деятельности Общественного совета обозначены проведение совместных приемов граждан, оказание правовой помощи населению, патриотическое воспитание молодежи, а также обеспечение доступности и открытости Службы для общества.

Главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин в заключении поблагодарил всех членов Общественного совета за плодотворное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что итоги деятельности ФССП Нижегородской области за 2023 год подвели на заседании коллегии.