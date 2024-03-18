Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с ОАО "РЖД"

Фото:
Правительство Нижегородской области заключило соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с ОАО "РЖД" на 2024-2026 годы.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ подписали губернатор Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
В соглашении отражены направления взаимодействия сторон по развитию пассажирских и грузовых перевозок, а также железнодорожной инфраструктуры.
"Мы реализуем много совместных проектов. Уже стало доброй традицией вместе с начальником Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским запускать новый состав, открывать новый маршрут городских электричек, которые являются неотъемлемой частью транспортного каркаса города. И сейчас строится еще одна его важнейшая часть – это перегон между Кстовом и Мызой. Вместе с открытием железнодорожного сообщения на этом направлении, с учетом имеющегося уже вокзала в Дзержинске, а также со строительством метрополитена мы задействуем все территории для развития нижегородской агломерации. Благодарен коллегам за сотрудничество", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона подчеркнул, что сотрудничество с железной дорогой носит комплексный характер.
Стороны обозначили в соглашении перспективы развития. Так, принято решение о продолжении сотрудничества по вопросам улучшения экологической обстановки, реализации мероприятий социальной направленности, а также об использовании научного потенциала и производственных комплексов региона в деятельности железнодорожного транспорта.
"Горьковская железная дорога на постоянной основе реализует крупные инфраструктурные проекты в Нижегородской области. В ближайшее время приступим к работе над организацией пригородного пассажирского сообщения по направлению Мыза – Кстово. По данному маршруту будут курсировать 22 поезда в сутки, а пассажиропоток составит 2,4 миллиона человек в год", - отметил начальник ГЖД.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский заложили первый камень для строительства "Кванториума".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+