Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с ОАО "РЖД" Общество

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Правительство Нижегородской области заключило соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с ОАО "РЖД" на 2024-2026 годы.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ подписали губернатор Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В соглашении отражены направления взаимодействия сторон по развитию пассажирских и грузовых перевозок, а также железнодорожной инфраструктуры.

"Мы реализуем много совместных проектов. Уже стало доброй традицией вместе с начальником Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским запускать новый состав, открывать новый маршрут городских электричек, которые являются неотъемлемой частью транспортного каркаса города. И сейчас строится еще одна его важнейшая часть – это перегон между Кстовом и Мызой. Вместе с открытием железнодорожного сообщения на этом направлении, с учетом имеющегося уже вокзала в Дзержинске, а также со строительством метрополитена мы задействуем все территории для развития нижегородской агломерации. Благодарен коллегам за сотрудничество", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что сотрудничество с железной дорогой носит комплексный характер.

Стороны обозначили в соглашении перспективы развития. Так, принято решение о продолжении сотрудничества по вопросам улучшения экологической обстановки, реализации мероприятий социальной направленности, а также об использовании научного потенциала и производственных комплексов региона в деятельности железнодорожного транспорта.

"Горьковская железная дорога на постоянной основе реализует крупные инфраструктурные проекты в Нижегородской области. В ближайшее время приступим к работе над организацией пригородного пассажирского сообщения по направлению Мыза – Кстово. По данному маршруту будут курсировать 22 поезда в сутки, а пассажиропоток составит 2,4 миллиона человек в год", - отметил начальник ГЖД.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Сергей Дорофеевский заложили первый камень для строительства "Кванториума".