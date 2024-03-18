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Общество

Размер социальных пенсий в Нижегородской области вырастет на 7,5% с 1 апреля

29 марта 2024 09:37  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

С 1 апреля 2024 года Отделение СФР по Нижегородской области проведёт индексацию социальных пенсий на 7,5% с учётом темпов роста прожиточного минимума. Об этом напомнили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению коснётся более 68 тысяч жителей региона. Подавать специальное заявление не требуется. Повышенная пенсия будет доставлена по графику.

Социальные пенсии начисляются тем, у кого нет достаточного подтверждённого трудового стажа для получения страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и потерявшим кормильца.

В ОСФР уточнили, что минимальный размер пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров не должен быть меньше прожиточного минимума в регионе. Если размер пенсии с учётом других положенных выплат ниже, то устанавливается социальная доплата.

Как ранее сообщал телеканал "360", с 1 апреля также на 7,5% увеличится размер государственного пенсионного обеспечения военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников ВОВ и пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Данные меры затронут свыше 4 млн человек по всей стране. На их исполнение в бюджете Соцфонда предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.

Напомним, в апреле 2023 года социальные пенсии были проиндексированы на 3,3%. В январе 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 7,5%.

С января в Нижегородской области также увеличился прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий. Напомним, его величина на душу населения составит 14 526 рублей, для трудоспособного населения - 15 833 рубля, для пенсионеров - 12 492 рубля, для детей - 14 090 рублей.

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Теги:
Пенсионеры Пенсия Социальные выплаты
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