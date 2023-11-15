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Экономика

Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличат до 14,5 тысяч рублей

28 ноября 2023 10:45  [103] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области внесло изменения в постановление об установлении прожиточного минимума на 2024 год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, изначально планировалось, что в следующем году величина прожиточного минимума на душу населения составит 14 339 рублей.

Теперь же величина прожиточного минимума на душу населения увеличена до 14 526 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 833 рубля, для пенсионеров - 12 492 рубля, для детей - 14 090 рублей.

Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать до 31 декабря следующего года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей.

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