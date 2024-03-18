Юлия Барановская: "Премия "СВОИМ" очень важна" Общество

Фото: Александр Воложанин

Телеведущая, основатель проекта "Женщины Донбасса" Юлия Барановская отметила важность премии "СВОИМ", сообщает "НТА-Приволжье".

По ее словам, важно награждать героев СВО, показывать пример.

Она также отметила Нижний Новгород как регион, который оказывает немалую помощь и поддержку Донбассу, участникам специальной военной операции.

Напомним, что церемония вручения Национальной премии "СВОИМ" стартовала 29 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Лауреаты премии - не только военные, но и герои гражданских профессий – врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Обладателей премии планируют объявить в 15 номинациях: "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Комбат-батяня", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни", "За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу", "Полевой медбрат и медсестра", "За гражданскую позицию", "Военный капеллан", "Военный корреспондент", "Фронтовой волонтер", "Прифронтовой волонтер", "Фронтовой артист", "Фронтовой поэт".