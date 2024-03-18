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Общество

Церемония вручения Национальной премии "СВОИМ" стартовала в Нижнем Новгороде

29 марта 2024 17:24  [4] Общество

Церемония вручения Национальной премии "СВОИМ" стартовала в Нижнем Новгороде.

В самом начале мероприятия прозвучал гимн Нижнего Новгорода в исполнении группы "ЛЮБЭ": солист Николай Расторгуев и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг исполнили песню о Нижнем Новгороде.

Также к собравшимся обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня мы чествуем всех, кто вносит свой вклад в общее дело. Рад сказать спасибо каждому из вас. Премия "СВОИМ" показала, что не имеет границ. В каждом городе будут определены свои герои, проект нашел глубокий отклик у всех граждан. Благодарю всех вас за труд, за неравнодушие. Здоровья, сил вам и больших успехов на фронте и в тылу", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тур продлится год, на протяжении которого торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут также в Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске Магнитогорске, Сургуте, Нижнем Тагиле, Кургане, Ханты-Мансийске, Когалыме, Владикавказе, Грозном, Махачкале, Калининграде, Ставрополе, Сочи. В планах - более 40 городов в большинстве федеральных округов страны.

Лауреаты премии - не только военные, но и герои гражданских профессий – врачи, представители волонтерских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты и многие другие, кто помогает фронту. Всем лауреатам в ходе торжественных церемоний вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Обладателей премии планируют объявить в 15 номинациях: "За боевой подвиг", "За уничтожение вражеской техники", "Комбат-батяня", "Воин-интернационалист", "Фронтовой трофей", "За волю к жизни", "За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу", "Полевой медбрат и медсестра", "За гражданскую позицию", "Военный капеллан", "Военный корреспондент", "Фронтовой волонтер", "Прифронтовой волонтер", "Фронтовой артист", "Фронтовой поэт".

Напомним также, что почетными гостями церемонии вручения премии "СВОИМ" станут известные пранк-журналисты Вован и Лексус- Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Трансляция национальной премии "СВОИМ" планируется на телеканалах "Волга" (общедоступный региональный телеканал, 21 кнопка во всех кабельных операторах Нижегородской области, на сайте телеканала) и "Волга 24" (на 812 кнопке спутниковой платформе "Триколор", в сети кабельных операторов: 25 кнопка в Ростелеком, 32 кнопка Дом.ру), а также на сайте ИА "Время Н" и в социальных сетях холдинга ВКонтакте: ВолгаННТВВолга 24.

Узнать все о премии, ее лауреатах и номинациях можно на сайте fondsvoim.ru.

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Теги:
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