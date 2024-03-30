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Общество

Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде

30 марта 2024 11:02  [104] Общество

Церемония награждения Национальной премии "СВОИМ" состоялась в Нижнем Новгороде 29 марта.

Перед началом церемонии к собравшимся обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня мы чествуем всех, кто вносит свой вклад в общее дело. Рад сказать спасибо каждому из вас. Премия "СВОИМ" показала, что не имеет границ. В каждом городе будут определены свои герои, проект нашел глубокий отклик у всех граждан. Благодарю всех вас за труд, за неравнодушие. Здоровья, сил вам и больших успехов на фронте и в тылу", - сказал Глеб Никитин.

Среди награжденных премией "СВОИМ" - военнослужащие-участники СВО, волонтеры, медики, артисты, всего было представлено 15 номинаций. Как было отмечено в ходе церемонии, все награжденные являются героями, все помогают фронту и приближают Победу.

Напомним, церемония награждения лауреатов премии в столице Приволжского федерального округа откроет большой патриотический тур, который организуется при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Фото: Александр Воложанин

Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде

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Теги:
Патриотизм Премия СВО
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30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
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