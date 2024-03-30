Глеб Никитин провел урок об истории Нижнего Новгорода для волгоградских школьников Общество

Фото: Кирилл Мартынов ИА "Время Н"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел урок, посвященный истории Нижнего Новгорода, для группы волгоградских школьников. Десятиклассники прибыли в столицу Приволжья в рамках межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием".

На уроке, в котором участвовали 45 школьников, губернатор Нижегородской области рассказал о создании второго народного ополчения, о подвиге Минина и Пожарского, о Нижегородской ярмарке, а также об исторической связи Нижнего Новгорода и Волгограда. Встреча главы региона с детьми прошла в особняке купца Сироткина – филиале Нижегородского государственного художественного музея. Губернатор провел урок в выставочном зале, где находится знаменитое полотно К.Маковского "Воззвание Минина" – самая большая картина русской станковой живописи на историческую тему.

"Самое классное в нашем проекте "Уроки с путешествием" - слушать и читать отзывы самих ребят, которые смогли ознакомиться с важным этапом в истории нашей Родины не в традиционном школьном формате, а находясь на месте событий прошлого. В апреле состоятся финальные выезды нижегородцев в Волгоград и волгоградцев в Нижний Новгород. Всего с ноября 2023 года в проекте принимают участие более 20 тысяч школьников. В нижегородской программе - акцент на историю ополчения Минина и Пожарского и вместе с этим знакомство с современным городом. В волгоградской программе – обязательное посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, музея-панорамы "Сталинградская битва" и Аллеи Героев. Но на этом не остановимся. В следующем учебном году готовим новые направления для "Уроков с путешествием"!", - сказал Глеб Никитин.

Участниками встречи с губернатором Нижегородской области стали волгоградцы, активно проявляющие себя в жизни не только своей школы, но и всего региона. В их числе – отличники учебы и члены Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" МОУ СШ №134 "Дарование" Волгограда.

"Встретился с одной группой, но для всех остальных обязательно опубликуем видеоверсию этого урока", - сообщил Глеб Никитин.

Ученики также проехали с обзорной экскурсией по Нижнему Новгороду, побывали на Чкаловской лестнице, в Нижегородском кремле, в одном из зданий Нижегородского музея-заповедника – Усадьбе Рукавишниковых.

Туристско-образовательный проект "Уроки с путешествием" реализуется по инициативе родительского сообщества. Он был поддержан губернаторами Нижегородской и Волгоградской областей Глебом Никитиным и Андреем Бочаровым.

С момента старта проекта в ноябре 2023 года и до конца учебного года поездки в гости друг к другу совершат все учащиеся десятых классов двух регионов.