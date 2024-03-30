Фолк-группа "Партизан ФМ" выступит на Бору Культура и отдых

Выступление фолк-группы "Партизан ФМ" и резидентов Музыкальной мастерской культурного центра "Традиция" ("Центр Пешков", при поддержке Президентского фонда культурных инициатив) пройдет на Бору 31 марта.

Зрители увидят музыкальную мастерскую "Партизан ФМ": интенсивный практикум, состоящий из лекций, мастер-классов и репетиций с профессиональными фолк-музыкантами.

Экспертами мастерской выступили сами участники группы Владимир Абрамчук, Юрий Андропов и Филипп Матвеев-Витовский, а также фольклорист и музыкант Илья Ахрамеев, музыкант-вокалист Марыся Меньщикова, актриса Ирина Лаюшко, этно-хореограф Антон Безлуцкий, этно-инструменталист Роман Ломов, Сергей Жиленков, солист Московского казачьего хора Андрей Каргополов, художник Елена Баркова.

Как отмечают в Центре "Пешков", участники Музыкальной мастерской изучали современную народную музыку, хореографию, историю сценического костюма, навыки продюсирования, звукорежиссуры и сценической режиссуры, и даже искусство фланкировки казачьей шашкой.