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Общество

Нижний Новгород попал в зону тестирования 5G

30 марта 2024 18:36  [91] Общество

Фото: tg-канал Минцифры России

Совместное предприятие "Новые цифровые решения" собирается провести техническую апробацию совместимости сетей 5G с уже существующими средствами. Как сообщает в своем в tg- канале министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, об этом стало известно на заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Для этого уже установлены участки испытаний, на которых будут использоваться российские базовые станции.

Согласно сообщению, пилотный проект пройдёт в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, а также в Московской и Ленинградской областях.

Ранее сообщалось, что Александр Синелобов провел нижегородским школьникам "Урок цифры"

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Теги:
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