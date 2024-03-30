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Общество

Памятная акция о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Нижнем Новгороде

30 марта 2024 21:51  [57] Общество
фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

фото: министерство молодежной политики Нижегородской области

Памятная акция о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

30 марта у памятника Валерию Чкалову в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ нижегородцы память создали "огненную картину" из свечей с надписью "Нижний Новгород скорбит" и возложили цветы к мемориалу.

Участниками акции стали активисты движений "Волонтёры Победы", "Волонтёры 800", реготделения "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", "Движения Первых", других молодёжных организаций, а также неравнодушные граждане.

В течение недели перед этим в рамках акции "Окна памяти" окна домов и учебных заведений региона были оформлены изображениями белых журавлей и цветка крокуса. Присоединиться может каждый и сейчас.

Памятные мероприятия в поддержку потерпевших и близких погибших проходят в эти выходные по всей стране как доказательство нерушимости единства народа в эти трудные дни.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут почтить память погибших во время теракта в подмосковном "Крокусе" к мемориалу на площади Минина и Пожарского. Он организован у подножия памятника Валерию Чкалову.

 

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