Мост затопило в Гагинском районе Общество

В Гагинском районе в связи с поднятием уровня воды в реке Пьяна произошло затопление низководного железобетонного моста вблизи сёл Соболево и Сурочки, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, уровень воды над полотном составляет 30 см.

Данный низководный мост входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления.

Жилые дома в зону затопления не попали. Эвакуация населения не требуется. Всё мероприятия по организации жизнедеятельности населения выполнены.

Проводится ежедневный мониторинг обстановки.