Мост затопило в Гагинском районе

В Гагинском районе в связи с поднятием уровня воды в реке Пьяна произошло затопление низководного железобетонного моста вблизи сёл Соболево и Сурочки, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, уровень воды над полотном составляет 30 см.
Данный низководный мост входит в перечень ежегодно попадающих в зону возможного затопления.
Жилые дома в зону затопления не попали. Эвакуация населения не требуется. Всё мероприятия по организации жизнедеятельности населения выполнены.
Проводится ежедневный мониторинг обстановки.
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