Нижегородская канатная дорога меняет режим работы 

С 1 апреля Нижегородская канатная дорога переходит на летний режим.
Время работы с понедельника по субботу - с 06:45 до 22:00.
В воскресенье и праздничные дни дорога будет работать с 09:00 до 22:00.
Предусмотрены регламентные работы - они будут проводиться в понедельник и четверг с 10:45 до 13:00.
Напомним, старый Борский мост в Нижегородской области закрыли на ремонт 26 марта.
Также сообщалось, что на дублере Борского моста нанесут разметку для реверсивного движения.
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