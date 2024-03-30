Нижегородская канатная дорога меняет режим работы Общество

С 1 апреля Нижегородская канатная дорога переходит на летний режим.

Время работы с понедельника по субботу - с 06:45 до 22:00.

В воскресенье и праздничные дни дорога будет работать с 09:00 до 22:00.

Предусмотрены регламентные работы - они будут проводиться в понедельник и четверг с 10:45 до 13:00.

Напомним, старый Борский мост в Нижегородской области закрыли на ремонт 26 марта.

Также сообщалось, что на дублере Борского моста нанесут разметку для реверсивного движения.