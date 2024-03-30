Курортный сбор ввели в Санкт-Петербурге с 1 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

С 1 апреля в Северной столице вступил в силу закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора".

Согласно информации, размер сбора составит 100 рублей на одного совершеннолетнего человека за сутки фактического проживания в апарт-отелях, гостиницах, санаториях и других объектах размещения - начиная со второго дня заезда.

Отмечается, что вырученные средства будут направлены на благоустройство, развитие туристической отрасли и создание комфортных условий для гостей города. Так, власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что за 2024 год поступления в бюджет от курортного сбора составят около 310 млн рублей.

При этом от сбора будут освобождены 20 льготных категорий. Среди них - приезжие сотрудники питерских компаний, студенты, многодетные семьи, ветераны боевых действий и т.д.

Как сообщает телеканал "360", президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов отчитал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за то, что Северная столица не возглавляет туристический рейтинг России, а занимает в нём третье место - после Москвы и Краснодарского края.

Беглов попытался оправдаться, что море в Петербурге не такое тёплпое, как в Краснодарском крае. Глав государства парировал, что в Краснодаре нет такого количества культурных достопримечательностей - таких как Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор и многих-многих других.