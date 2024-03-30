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Центр ЗОЖ "Планета здоровья" проведет для нижегородцев более 90 мероприятий в апреле

01 апреля 2024 12:19  [42] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На площадке Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в апреле состоится более 90 лекций, тренингов и спортивных занятий.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, все тематические мероприятия направлены на укрепление здоровья граждан.

У жителей региона всех возрастов будет возможность бесплатно прослушать познавательные лекции о здоровом образе жизни и профилактике различных заболеваний, принять участие в тренингах и мастер-классах и позаниматься полезными физическими упражнениями.

В апрельской программе Центра значатся традиционные занятия, направленные на оздоровление организма: гимнастика на фитболе, степ-аэробика, комплексы упражнений для здоровой спины и опорно-двигательного аппарата, гимнастика Цигун, дыхательная гимнастика, упражнения для глаз. Кроме того, посетителей Центра ЗОЖ смогут посетить занятия по йоге, пилатесу, стретчингу, танцу живота и танцевальному миксу. Также гости центра имеют возможность присоединиться к занятиям по английскому языку и нейрогимнастике.

Центр ЗОЖ находится в одном из стеклянных павильонов в парке "Швейцария" остановка "Ул. Батумская". В апреле учреждение работает с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00. Актуальное расписание занятий доступно в группе центра ЗОЖ в социальной сети "ВКонтакте".

Отметим, что Центр "Планета здоровья" действует в рамках программы укрепления общественного здоровья национального проекта "Демография", который утвержден по указу президента России Владимира Путина в 2018 году. Ключевая цель нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.  

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Теги:
демография Нацпроект
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