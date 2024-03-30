Следственный комитет проводит проверку инцидента с участием девушки и курсанта на Бору

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В СУ СКР по Нижегородской области организована проверка после получения информации об инциденте между девушкой и курсантом речного училища на Бору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, 30 марта в городском округе Бор девушка ударила молодого человека, распылив ему в лицо перцовый баллончик.
Отмечается, что пострадавший с травмами обратился в медучреждение.
Следователями будут организованы проверочные мероприятия и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.
Кроме того, данный инцидент также находится на контроле прокуратуры региона.
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