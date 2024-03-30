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Следственный комитет проводит проверку инцидента с участием девушки и курсанта на Бору

01 апреля 2024 15:12  [55] Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В СУ СКР по Нижегородской области организована проверка после получения информации об инциденте между девушкой и курсантом речного училища на Бору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 30 марта в городском округе Бор девушка ударила молодого человека, распылив ему в лицо перцовый баллончик.

Отмечается, что пострадавший с травмами обратился в медучреждение.

Следователями будут организованы проверочные мероприятия и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.

Кроме того, данный инцидент также находится на контроле прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что более 14 млн рублей перевел мошенникам пенсионер из Балахны.

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Теги:
Борский г.о. Следственное управление
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