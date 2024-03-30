Более 14 млн рублей перевел мошенникам пенсионер из Балахны Происшествия

84-летний житель Балахны, пытаясь заработать на финансовой бирже, перевел мошенникам за 4 месяца более 14 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, пенсионеру в начале ноября 2023 в мессенджере позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником компании, занимающейся торговлей в Интернете. Злоумышленник предложил пожилому мужчине выгодное инвестирование денежных средств, прислал ему ссылку в мессенджере и убедил вложить деньги.

Потерпевшему данное предложение показалось заманчивым, и он перевел на указанный неизвестным счет сначала 15 тысяч рублей. На этом связь с представителем фирмы не прервалась, и в течении 4 месяцев пенсионер переводил часть денежных средств на указанные злоумышленником счета, а часть денег он передавал через курьера.

Спустя время, когда связь с лжетрейдером прервалась, мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился за помощью в полицию. В общей сложности пенсионер потерял почти 14,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Ранее сообщалось, что 83-летняя нижегородка потеряла более 1,6 млн рублей, желая заработать на криптовалюте.

Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 3 млн рублей.