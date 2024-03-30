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Общество

Нижний Новгород вошел в топ-3 городов-миллионников с высоким качеством городской среды

01 апреля 2024 16:56  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижний Новгород вошел в топ-3 городов-миллионников России с высоким качеством городской среды за 2023 год. Такие данные 1 апреля 2024 года представили Минстрой РФ и Институт развития ДОМ.РФ.

Всего в России благоприятными для проживания признаны 759 городов.

Согласно информации, Нижний Новгород с индексом в 237 баллов занял третье место, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

"Индекс качества городской среды – это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей. Среднее значение индекса составило 200 баллов. По сравнению с 2019 годом он вырос на 18%", - подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям, которые характеризуют городскую среду, – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород попал в топ-10 федерального рейтинга "IQ городов" за 2022 год.

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