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Общество

Программа ресурсной поддержки для добровольцев появилась в Нижегородской области

01 апреля 2024 19:00  [99] Общество

Фото: Волонтёрский центр Нижегородской области

В Нижегородской области реализуется программа ресурсной поддержки для добровольцев, которые на системной основе помогают военнослужащим и их семьям. Её организаторами выступили "Волонтёрский центр Нижегородской области" совместно с Домом народного единства при поддержке регионального правительства.

Сейчас программа предусматривает несколько комплексных направлений, среди которых особое место занимают поддержка волонтёрских проектов, направленных на адаптацию военнослужащих после демобилизации, финансовая помощь в закупке необходимых материалов и инструментов, а также организационная поддержка при проведении мероприятий и мастер-классов.

В ближайшее время в регионе планируется открыть новые волонтёрские центры по поддержке участников СВО, где каждый желающий сможет плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи, "сухой" душ, "талисманы добра" и многое другое.

"Программа поддержки добровольческих инициатив по оказанию помощи нашим бойцам и их семьям имеет комплексный характер. В ней постарались предусмотреть самое основное и фундаментальное, что необходимо сейчас для нашего волонтёрского сообщества", - отметила гендиректор "Волонтёрского центра" Мария Самоделкина.

Кроме того, для добровольцев, участвующих в гуманитарных миссиях, появилась возможность компенсировать расходы на оплату топлива при перемещении на личном транспорте.

Одной из мер поддержки является оказание психологической помощи волонтёрам, сопровождающим гуманитарные грузы. Для этого был организован центр психологической помощи, где добровольцы могут в онлайн и офлайн форматах получить консультации, обратиться за поддержкой в кризисные моменты, научиться справляться со стрессом.

Все подробности об условиях получения мер поддержки можно узнать в группе "Волонтёрский центр Нижегородской области" в соцсети "ВКонтакте" или по номеру горячей линии: 8-800-222-00-13.

Всего к помощи военнослужащим и их семьям уже присоединились 153 волонтёрских объединения, расположенных во всех муниципалитетах Нижегородской области.

Создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства) как ключевого элемента социальной ответственности развитого гражданского общества является частью программы "Социальная активность" нацпроекта "Образование", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

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Теги:
Волонтеры Добровольцы СВО
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