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Общество

Нижегородцы приглашаются к участию в экомарафоне "Сдай макулатуру – спаси дерево"

02 апреля 2024 11:11  [60] Общество

Всероссийский экомарафон ПЕРЕРАБОТКА "Сдай макулатуру – спаси дерево" пройдет с 22 апреля по 27 мая. Как сообщают организаторы акции, к участию в марафоне приглашаются жители, учебные заведения, общественные организации, предприятия и компании Нижегородской области.

Акция проводится в формате конкурса между районами и городами Нижегородской области. Гражданам необходимо собрать макулатуру общим весом более 300 кг. Тот, кто выполнит это условие, получит подарочный сертификат одного из маркетплейсов. Организациям, которые соберут макулатуру в одном месте весом более 1 тысячи кг, получат денежную выплату в размере 1 руб. за 1 кг.

По условиям акции, сдать в макулатуру можно глянцевые журналы, офисную бумагу, газеты, тетради, бумажную упаковку крафт бумагу, книги, которые не представляют ценности и т.п.  Гофрокартон должен быть спрессован, макулатура перевязана и сложена в коробки. Затем все нужно принести в определенное место и оставить заявку на официальном сайте акции. Вывозить собранную макулатуру будет компания-переработчик.

По результатам акции составят "Зеленый рейтинг"муниципалитетов. Если общий результат Нижегородской области составит более 100 тонн, то финалистов наградят ценными призами.

Основная цель экомарафона - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Подробнее об акции Переработка "Сдай макулатуру – спаси дерево" можно узнать  на официальном сайте.

СПРАВКА

Акция "Сдай макулатуру - спаси дерево" регулярно два раза в год при поддержке краундфандинг-проекта "Подари дерево". 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек, экономит 1 тысячу кВт электроэнергии и 20 тысяч литров пресной воды.

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Теги:
Акции Экология
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