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Вместе с апрелем в Нижний Новгород пришла настоящая весна

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Фото: Светлана Шуга

Настоящую весеннюю погоду принес нижегородцам апрель. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", днем столбики термометров достигают отметки в +15°.

В связи с этим интенсивно спадает снежный покров. По состоянию на 1 апреля в западных районах области снег уже растаял, на востоке высота снежного покрова составляет от 10 до 20 см.

По данным ведомства, до 3 апреля местами в области ожидаются кратковременные весенние дожди. Температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 9-12°.

В ночные часы температура воздуха составит +10°. Днем, благодаря южному ветру, воздух прогреется местами до 17-20°. В связи с этим не исключены новые температурные рекорды, подчеркнули в Верхне-Волжском УГМС.

Кстати, максимальные значения температуры воздуха за весь период инструментальных наблюдений зафиксировали в начале апреля 1951 года. Тогда температура воздуха в Нижнем Новгороде днем составила до +18°.

Однако нижегородские синоптики предупреждают: по предварительным расчетам, значительное понижение температуры ожидается уже в конце рабочей недели.

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