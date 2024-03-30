Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 апреля 2024 16:08  [46] Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" наградили победителей конкурса в лицее №38
02 апреля 2024 15:35  [72] Главе МСУ Борского округа внесено представление прокуратуры из-за подтопления в Боталово-4
02 апреля 2024 15:07  [113] Двадцать домиков установили в сквере на площади Горького для ярмарки "Секреты мастеров"
02 апреля 2024 14:55  [78] Количество ДТП в Подмосковье за последние 10 лет снизилось почти на 60%
02 апреля 2024 14:13  [129] Доброволец СВО: "Сплоченность выходит на новый уровень. Вместе мы – сила!"
02 апреля 2024 13:40  [160] Вместе с апрелем в Нижний Новгород пришла настоящая весна
02 апреля 2024 12:55  [136] Праздничная подсветка в честь Дня единения народов России и Белоруссии украсит телебашню
02 апреля 2024 12:34  [153] План адаптации к изменениям климата в Нижегородской области представлен на международном уровне
02 апреля 2024 12:14  [186] Почти 5,5 тысяч детей родилось в Нижегородской области с начала года
02 апреля 2024 11:56  [181] Маршрут А-90 стал самым популярным в Нижнем Новгороде по итогам марта
Общество

Главе МСУ Борского округа внесено представление прокуратуры из-за подтопления в Боталово-4

02 апреля 2024 15:35  [72] Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Борская городская прокуратура направила представление главе муниципалитета по факту неполноты и несвоевременности принятия мер по предотвращению затопления жилых домовладений по улицам Псковская и Брестская в микрорайоне Боталово-4.

Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, ликвидация последствий паводковых вод находится на контроле территориальных прокуроров.

Работниками Кстовской, Богородской и Семеновской городских прокуратур, а также Починковского района проверена организация проведения противопаводковых мероприятий на поднадзорных территорий, подтопления жилых домов граждан не допущено.

Как сообщалось ранее, нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с возможным подтоплением микрорайона Боталово-4.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Прокуратура
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph