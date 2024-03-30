Главе МСУ Борского округа внесено представление прокуратуры из-за подтопления в Боталово-4 Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Борская городская прокуратура направила представление главе муниципалитета по факту неполноты и несвоевременности принятия мер по предотвращению затопления жилых домовладений по улицам Псковская и Брестская в микрорайоне Боталово-4.

Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, ликвидация последствий паводковых вод находится на контроле территориальных прокуроров.

Работниками Кстовской, Богородской и Семеновской городских прокуратур, а также Починковского района проверена организация проведения противопаводковых мероприятий на поднадзорных территорий, подтопления жилых домов граждан не допущено.

Как сообщалось ранее, нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с возможным подтоплением микрорайона Боталово-4.