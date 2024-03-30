Нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с возможным подтоплением микрорайона Боталово-4

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Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин поручил провести проверку соблюдения жилищных прав жителей микрорайона Боталово-4 на Бору.
Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку проведут из-за угрозы подтопления домовладений.
Отмечается, что в рамках проверки Борской городской прокуратурой будет дана оценка готовности специальных средств, техники и аварийно-спасательных служб, а также необходимости организации пунктов временного размещения граждан.
Кроме того, будет дана оценка подготовки к противопаводковым мероприятиям со стороны органов местного самоуправления.
Также проверят и исполнение законодательства при передаче земельных участков многодетным семьям в указанном микрорайоне и соответствие их предъявляемым требованиям.
Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде районные администрации проверили готовность техники к противопаводковым мероприятиям.
Глава Нижнего Новгорода ранее поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.
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