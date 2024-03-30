Нижегородские предприятия приглашаются для участия в международной мебельной выставке в Казахстане Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприятия смогут на льготных условиях представить свою продукцию на международной выставке мебельной и деревообрабатывающей промышленности "Мебель. Интерьер. Деревообработка", которая пройдет с 12 по 14 июня 2024 года в Алма-Ате (Республика Казахстан).

Как сообщили в нижегородском правительстве, часть расходов и организацию поездки возьмет на себя региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Мебель. Интерьер. Деревообработка" - крупная отраслевая выставка. В этом году на мероприятии ожидается около 6 000 специалистов мебельной, деревообрабатывающей промышленности из Казахстана и стран СНГ. Для того чтобы сделать участие в мероприятии более доступным для нижегородских предприятий, областной Центр поддержки экспорта организует коллективный стенд. Наши специалисты возьмут на себя его разработку, застройку и сопровождение, расходы на аренду выставочных площадей и мебели, а также трансфер внутри страны", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В этом году на выставке будет представлена продукция в более чем 30 категориях: мебель для дома, мебель для общественных помещений, садовая мебель, специализированная мебель, обивочные материалы, комплектующие и фурнитура, лакокрасочные материалы, дизайн, аксессуары, осветительные системы, технологии и оборудование для производства мебели и деревообрабатывающей промышленности, пиломатериалы, деревянные дома, целлюлозно-бумажное производство и др.

Выставка будет проходить в выставочном центре "Атакент". Подробности можно узнать на сайте: https://fiw.kz/, а также по телефону Центра поддержки экспорта Нижегородской области: +7 (831) 435-18-48.

Прием заявок продлится до 12 апреля 2024 года на портале "Мой бизнес".

Принять участие в выставке на льготных условиях смогут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженности по налогам и сборам.

Результаты отбора будут опубликованы в течение пяти рабочих дней после даты окончания приема заявок на сайте Центра поддержки экспорта Нижегородской области: https://export-nn.ru/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что центры "Мой бизнес" Нижегородской области и ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве.